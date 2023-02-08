Манат подешевел к рублю, стабилен к евро и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 февраля ЦБА сохранил на уровне 1.8245 манат/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 февраля установил на уровне 0.0240 манат/1RUB (7 февраля - 0.0237 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 8 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0903 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков