Манат подешевел к рублю, стабилен к евро и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 8 февраля ЦБА сохранил на уровне 1.8245 манат/1EUR.
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 февраля установил на уровне 0.0240 манат/1RUB (7 февраля - 0.0237 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 8 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0903 манат/1TRY.
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Вьетнам готовятся провести заседание МПК после пятилетнего перерыва
Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией, но Ереван создает искусственные препятствия этому процессу – МИД Азербайджана
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Азербайджан отправил в Турцию очередную спасательную команду в составе около 230 человек
В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
США готовы как к конкуренции, так и сотрудничеству с Китаем - Байден
Вашингтон планирует продать Варшаве системы HIMARS почти на $10 млрд
Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростат - Пентагон
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают