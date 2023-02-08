Азербайджан отправил в Турцию очередную спасательную команду в составе около 230 человек

Очередная спасательная команда в составе 228 человек личного состава МЧС Азербайджана направлена в Турцию.
"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа спасателей МЧС в составе 228 человек отправлена в Турцию для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и оказания поддержки поисково-спасательным операциям. Команда снабжена всеми необходимыми средствами для проведения поисково-спасательных работ, их нахождение в Турции не ограничено сроками", - сообщили в МЧС Азербайджана.
Данная спасательная команда будет проводить поисково-спасательные работы в районе Кахраманмараш, сильно пострадавшем от землетрясения.
По данным МЧС, в результате поисково-спасательных работ, проведенных в районе Кахраманмараш, азербайджанские спасатели спасли из под завалов 16 человек, в том числе 3 детей. Кроме того, из под завалов извлечены и переданы соответствующим структурам тела 29 человек.
Число жертв мощного землетрясения, которое произошло в понедельник на юге Турции увеличилось до 5894 человек, раненых - до 34 тыс. 810 человек.
Как сообщалось, в ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
Б.Рустамбеков
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