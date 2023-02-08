Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Происшествия 08.02.2023 09:48

Азербайджан отправил в Турцию очередную спасательную команду в составе около 230 человек

Очередная спасательная команда в составе 228 человек личного состава МЧС Азербайджана направлена в Турцию.

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа спасателей МЧС в составе 228 человек отправлена в Турцию для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и оказания поддержки поисково-спасательным операциям. Команда снабжена всеми необходимыми средствами для проведения поисково-спасательных работ, их нахождение в Турции не ограничено сроками", - сообщили в МЧС Азербайджана.

Данная спасательная команда будет проводить поисково-спасательные работы в районе Кахраманмараш, сильно пострадавшем от землетрясения.

По данным МЧС, в результате поисково-спасательных работ, проведенных в районе Кахраманмараш, азербайджанские спасатели спасли из под завалов 16 человек, в том числе 3 детей. Кроме того, из под завалов извлечены и переданы соответствующим структурам тела 29 человек.

Число жертв мощного землетрясения, которое произошло в понедельник на юге Турции увеличилось до 5894 человек, раненых - до 34 тыс. 810 человек.

Как сообщалось, в ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СПАСАТЕЛИ, КОМАНДА


Похожие новости


МЧС Азербайджана отправит в Турцию медоборудование и палатки для пострадавших в результате землетрясения Азербайджан отправит в Турцию спасательный отряд численностью около 400 человек для ликвидации последствий землетрясения МИД Азербайджана выразил соболезнование Турции Гасанов прибыл с визитом в Турцию Турция окажет всяческую поддержку для поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу - глава МИД Азербайджан в ноябре обогнал Россию по объемам поставок газа в Турцию

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az