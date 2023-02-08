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Внешняя политика 08.02.2023 10:00

Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией, но Ереван создает искусственные препятствия этому процессу – МИД Азербайджана

Азербайджан готов к проведению переговоров по тексту мирного соглашения, в то время как Армения чинит искусственные препятствия данному процессу, заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки и всегда готов к этому», - сказал Гаджизаде, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что, предложения по мирному соглашению, о которых 7 февраля во время пресс-конференции в Берлине говорил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, были представлены Азербайджаном 15 дней назад.

«Как следует из заявления министра иностранных дел Армении, говоря о переговорном процессе, армянская сторона вновь прибегает к манипуляциям и, представляя себя конструктивной стороной, стремится ввести в заблуждение международное сообщество. Как известно, именно армянская сторона нарушила согласованный ход переговорного процесса по мирному соглашению и отказалась от переговоров в декабре прошлого года. Однако, вместо того, чтобы вернуться к переговорам по мирному соглашению, она чинит искусственные препятствия процессу», - заявил Гаджизаде.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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