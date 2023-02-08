США сохранили прогноз добычи ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по объему добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане на 2023-2024гг, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составит 0,65 млн б/с.
При этом, добыча нефти в I-ом квартале составит 0,67 млн б/с (январский прогноз - 0,67 млн б/с), во II-ом - 0,65 млн б/с (январский прогноз - 0,65 млн б/с), в III-ем - 0,64 млн б/с (январский прогноз - 0,64 млн б/с), в IV-ом - 0,65 млн б/с (январский прогноз - 0,65 млн б/с).
По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2024 году составит 0,66 млн б/с. При этом, добыча нефти в I-ом квартале следующего года составит 0,66 млн б/с, во II-ом - 0,66 млн б/с, в III-ем - 0,66 млн б/с, в IV-ом - 0,67 млн б/с. При этом, прогноз по каждому кварталу не претерпел изменений.
По уточненным данным Управления, в 2022 году добыча ЖУВ в Азербайджане составила 0,67 млн б/с.
Н.Аббасова
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