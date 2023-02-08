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Дальнее зарубежье 08.02.2023 14:30

Китай не боится конкуренции, но не хочет, чтобы она определяла отношения с США - МИД

Китай не боится и не будет избегать конкуренции США, однако выступает против того, чтобы она определяла отношения между двумя странами, сообщает в среду Global Times со ссылкой на МИД страны.

"Китай не будет избегать или бояться конкуренции, но выступает против того, чтобы использовать ее для определения отношений между Китаем и США, сдерживания законных прав Китая и нанесения вреда глобальной промышленной цепочке поставок", - приводит Global Times слова представителя ведомства Мао Нин.

Китай настроен на отношения, базирующиеся на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. При этом в стране намерены защищать свои суверенитет и интересы. В связи с этим в МИД призвали США к прагматичной и активной политике в отношении Китая.

В Китае вновь осудили атаку США на китайский аэростат, назвав ее неприемлемой и безответственной. Представитель МИД отметила, что преувеличение угрозы со стороны Китая не способствует развитию отношений.

Ранее в среду президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу заявил, что США обладают достаточными возможностями и мощью, чтобы конкурировать с Китаем и сотрудничать с ним в тех аспектах, которые соответствуют американским интересам. По его словам, он дал понять председателю КНР Си Цзиньпиню, что Вашингтон "стремится к конкуренции, но не к конфликту".

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Тэги: КИТАЙ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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