В ликвидации последствий землетрясения в Турции задействованы 725 специалистов МЧС Азербайджана

В ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции задействованы 725 человек личного состава МЧС Азербайджана, в том числе 34 медика, пишут в среду азербайджанские СМИ.
«В Турцию направлены 725 человек личного состава МЧС Азербайджана, в том числе 34 врача», - отмечают издания.
Согласно СМИ, 6-8 февраля из Азербайджана в Турцию вылетели семь самолетов со спасателями, необходимым оборудованием и гуманитарной помощью (6 февраля – три самолета, 7 февраля – 2 самолета, 8 февраля – 2 самолета), и в ночь на 8 февраля одна автоколонна с гуманитарной помощью.
Азербайджан, в частности, отправил в Турцию спасательное оборудование, генераторы, насосные станции, автомобили, а также модульные полевые госпитали, медицинское оборудование, лекарственные препараты, палатки, постельные принадлежности и т.д.
Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого уже погибли до 7 тыс. человек.
Р.Керимов
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