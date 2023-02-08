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Внешняя политика 08.02.2023 14:08

В ликвидации последствий землетрясения в Турции задействованы 725 специалистов МЧС Азербайджана

В ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции задействованы 725 человек личного состава МЧС Азербайджана, в том числе 34 медика, пишут в среду азербайджанские СМИ.

«В Турцию направлены 725 человек личного состава МЧС Азербайджана, в том числе 34 врача», - отмечают издания.

Согласно СМИ, 6-8 февраля из Азербайджана в Турцию вылетели семь самолетов со спасателями, необходимым оборудованием и гуманитарной помощью (6 февраля – три самолета, 7 февраля – 2 самолета, 8 февраля – 2 самолета), и в ночь на 8 февраля одна автоколонна с гуманитарной помощью.

Азербайджан, в частности, отправил в Турцию спасательное оборудование, генераторы, насосные станции, автомобили, а также модульные полевые госпитали, медицинское оборудование, лекарственные препараты, палатки, постельные принадлежности и т.д.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого уже погибли до 7 тыс. человек.

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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