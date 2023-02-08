Въездной туризм в Россию сократился почти на 30% в 2022 году

Более 200 тыс. иностранных туристов посетили Россию в 2022 году, это на 28,8% меньше, чем годом ранее, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Всего с целью туризма Россию посетили 205,1 тыс. иностранцев.

Согласно статистике, больше всего туристов приехали в Россию из Германии - 25,3 тыс., это на 33,4% меньше чем годом ранее. Второе место заняла Турция - 22,6 тыс. (минус 2,5%). Следом идет Иран, откуда приехали 14,6 тыс. туристов, это в 25 раз больше чем в 2021 году.

В первую пятерку также вошли туристы из Казахстана (13,27 тыс.) и Кубы (11,3 тыс.). Далее следуют Узбекистан (8,86 тыс.), Кыргызстан (6,6 тыс.), Индия (6,4 тыс.), США (5,58 тыс.), Армения (5,2 тыс.).

В топ-20 вошли Израиль, Латвия, ОАЭ, Сербия, Азербайджан, Южная Корея, Туркменистан, Италия, Франция и Литва.

Въездной турпоток в РФ резко сократился с началом пандемии коронавируса. В 2020 году из-за закрытия границ стран падение составило 93% по сравнению с 2019 годом, когда Россия приняла более 5 млн иностранных туристов. В 2021 году РФ посетили 288 тыс. иностранных туристов, это на 14% меньше, чем в 2020 году.