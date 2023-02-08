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Дальнее зарубежье 08.02.2023 14:56

Сунак проведет переговоры с Зеленским в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в среду в Великобританию, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщили Sky News в канцелярии премьер-министра.

«Г-н Зеленский и г-н Сунак обсудят поддержку Украины со стороны Великобритании, начиная с «немедленного увеличения» военной техники, которую Великобритания отправляет в страну, и премьер-министр усилит свою долгосрочную поддержку. Великобритания также намерена сегодня объявить о новых санкциях против России, направленных против тех, кто помог Владимиру Путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на кремлевской "военной машине"», - говорится в информации.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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