Сунак проведет переговоры с Зеленским в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в среду в Великобританию, чтобы встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщили Sky News в канцелярии премьер-министра.

«Г-н Зеленский и г-н Сунак обсудят поддержку Украины со стороны Великобритании, начиная с «немедленного увеличения» военной техники, которую Великобритания отправляет в страну, и премьер-министр усилит свою долгосрочную поддержку. Великобритания также намерена сегодня объявить о новых санкциях против России, направленных против тех, кто помог Владимиру Путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на кремлевской "военной машине"», - говорится в информации.