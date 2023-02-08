Алиев утвердил увеличение минимальной пенсии в Азербайджане почти на 17%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение размера минимальной пенсии в стране.
Согласно изменениям, с 1 января 2023 года минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манат (ранее 240 манат), т.е. увеличена на 16,7%.
Р.Ахмедов
Баку и Будапешт готовят для подписания 2 документа – посол Азербайджана в Венгрии
Алиев утвердил новую структуру и штат Госагентства по туризму
Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, оставил запись в траурной книге в связи с многочисленными жертвами разрушительных землетрясений
GE Hitachi будет поставщиком реактора для малой АЭС в Эстонии
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту в 2022г вырос в 2,5 раза
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тыс
Сунак проведет переговоры с Зеленским в Лондоне
Китай не боится конкуренции, но не хочет, чтобы она определяла отношения с США - МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают