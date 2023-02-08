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Социум 08.02.2023 14:29

Алиев утвердил увеличение минимальной пенсии в Азербайджане почти на 17%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение размера минимальной пенсии в стране.

Согласно изменениям, с 1 января 2023 года минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манат (ранее 240 манат), т.е. увеличена на 16,7%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПЕНСИЯ, МИНИМАЛЬНАЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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