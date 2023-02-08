Алиев утвердил увеличение минимальной пенсии в Азербайджане почти на 17%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение размера минимальной пенсии в стране. Согласно изменениям, с 1 января 2023 года минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манат (ранее 240 манат), т.е. увеличена на 16,7%. Р.Ахмедов

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