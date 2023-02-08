Алиев распорядился выделить около $2 млн религиозным общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи в размере 3,1 млн манатов ($1,82 млн по текущему курсу) религиозным структурам страны.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в среду, Управлению мусульман Кавказа (УМК) будет выделено 1 млн манатов ($588,2 тыс.).

Кроме того, по 350 тыс. манатов ($205,9 тыс.) получат Бакинско-азербайджанская епархия Русской православной церкви, религиозная община горских евреев Баку, религиозная община европейских евреев, религиозная структура Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-удинская христианская община.

Также с целью оказания финансовой помощи другим неисламским религиозным общинам действующему при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Фонду пропаганды духовных ценностей выделяется 350 тыс. манатов.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год, с целью поддержки религиозных конфессий и улучшения их финансового состояния.

Р.Керимов