GE Hitachi будет поставщиком реактора для малой АЭС в Эстонии

Эстонская Fermi Energia, созданная для строительства в Эстонии АЭС малой мощности, планирует оснастить будущую станцию реактором BWRX-300 мощностью 300 МВт от компании GE Hitachi, говорится в сообщении Fermi Energia.

Предложение GE Hitachi оказалось наилучшим по сравнению с конкурентами. Помимо GE Hitachi, в финальный раунд отбора технологии вышли британская Rolls-Royce и американская NuScale.

Реактор BWRX-300 впервые будет построен в Канаде на площадке АЭС Дарлингтон вблизи города Торонто в провинции Онтарио. На основе полученных данных из Канады можно будет поэтапно начать этап планирования, проектирования и строительства эстонской АЭС, говорится в сообщении.

"BWRX-300 - это водяной кипящий реактор, который используется и хорошо известен во многих европейских странах, включая Финляндию и Швецию. Планируемый для Эстонии реактор намного меньше реакторов, используемых в Скандинавии. Это обеспечивает его большую безопасность, а также снижает затраты и сокращает время строительства. В то же время схожая технология позволит использовать опыт наших соседей", - цитируется в сообщении директор Fermi Energia Калев Калеметс.

Одна из крупнейших европейских энергетических компаний, PKN Orlen, объявила, что хочет построить в Польше 74 малых модульных реактора, и по крайней мере некоторые из них будут BWRX-300. "Выбор BWRX-300 польскими, шведскими и другими европейскими компаниями дает уверенность в том, что компетенция и цепочка поставок в рамках выбранной технологии будут в Европе на приемлемом уровне", - отметил Каллеметс.

BWRX-300 - это реактор нового поколения. Латинская буква X в названии модели указывает на то, что это десятое поколение водяных кипящих реакторов GE Hitachi. Главным достоинством этой технологии является ускоренный процесс строительства с использованием стальных строительных модулей вместо бетона.

"В мире разрабатываются десятки новых малых модульных реакторов, и каждый из них чем-то отличается от других. Некоторые разработчики экспериментируют с более экзотическими технологиями, которым потребуется много времени, чтобы достичь рыночной зрелости, в то время как другие используют проверенные и испытанные решения, которые работают и безопасны. Эстония не может быть слишком смелым экспериментатором со своей первой атомной электростанцией. Это устанавливает ряд практических ограничений при выборе технологии. После тщательного рассмотрения выбор пал на GE Hitachi", - отметил директор по технологиям Fermi Energia Марти Ельцов, слова которого приводятся в сообщении.

Для возведения атомной электростанции в Эстонии необходимо соответствующее решение со стороны парламента. После получения разрешения на использование в стране атомной энергии будут начаты поиск подходящего места для АЭС и разработка законодательства по атомной энергии.

"Мы проанализировали всю предстоящую работу и считаем реалистичным начать производство (...) ядерной энергии в Эстонии к Рождеству 2031 года, что также должно отвечать интересам общества и климатическим целям страны. Понятно, что эта цель требует серьезных усилий как со стороны государства, так и со стороны Fermi Energia", - добавил Каллеметс.

Большую часть электроэнергии Эстония производит из горючего сланца, импортирует атомную и гидроэнергию из соседних стран. С 2019 года Fermi Energia изучает возможности ввода в эксплуатацию малого модульного реактора для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения.

В начале 2022 года в связи с энергокризисом Fermi Energia предложила правительству Эстонии поторопиться с принятием регулирующих норм для строительства малой АЭС.