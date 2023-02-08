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Здравоохранение 08.02.2023 14:44

В Азербайджане на 2024г отложено совместное финансирование при оказании ряда медицинских услуг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе «О медицинском страховании», предусматривающие изменение сроков внедрения совместного финансирования при оказании гражданам ряда медицинских услуг.

Согласно поправкам в законе, опубликованным в среду на сайте главы государства, с 2023 года на 2024 год перенесено внедрение совместного финансирования (с участием застрахованного лица) следующих медицинских услуг: оказание амбулаторно-поликлинических, лабораторных, функционально-диагностических медицинских услуг гражданам без непосредственного обращения за первичной медико-санитарной помощью; при обращении в государственное медицинское учреждение, расположенное за пределами медицинской территориальной единицы, в которую направлен застрахованный для получения медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

Р.Ахмедов

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Тэги: МЕДСТРАХОВАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ, СРОКИ

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