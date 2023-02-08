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Спорт 08.02.2023 16:50

Акции «Манчестер Юнайтед» взлетели на 13% на слухах об интересе катарских инвесторов

Неназванные частные инвесторы из Катара готовятся сделать щедрое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед", одного из самых титулованных футбольных клубов Англии, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам источников, инвесторы уверены, что размер их предложения выведет из игры всех остальных конкурентов. Публичный интерес к покупке "красных дьяволов" ранее выразил Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании и давний поклонник команды.

На этих сообщениях бумаги Manchester United (SPB: MANU) на предварительных торгах в Нью-Йорке подскочили в цене на 12,7%.

Рыночная капитализация клуба составляет около $3,5 млрд. При этом ранее сообщалось, что нынешние владельцы команды, американские бизнесмены братья Глейзеры, рассчитывают получить за него около 6 млрд фунтов ($7,3 млрд).

Бизнесменам из Катара уже принадлежит один известный европейский футбольный клуб - компания Qatar Sports Investments в 2011 году приобрела французский "Пари Сен-Жермен". По правилам УЕФА, играющие друг против друга команды не могут принадлежать одному владельцу, а "Манчестер" регулярно встречается с "ПСЖ" в еврокубках. Соответственно, на покупку английского клуба претендуют другие инвесторы.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" находится на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда также вышла в стадию плей-офф Лиги Европы, где на следующей неделе сыграет против "Барселоны".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, КЛУБ, ПРОДАЖА


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