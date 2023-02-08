Алиев утвердил новую структуру и штат Госагентства по туризму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму (ГАТ)» и совершенствовании структуры ГАТ.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, при ГАТ созданы восемь региональных управлений: Региональное управление туризма Баку-Абшерон, Гянджинское региональное управление туризма, Шекинское региональное управление туризма, Лянкаранское региональное управление туризма, Губинское региональное управление туризма, Мингячевирское региональное управление туризма, Карабахское региональное управление туризма, Исмаиллинское региональное управление туризма.

Кроме этого, штат ГАТ утвержден на уровне 151 единицы, из которых 63 единицы – это Аппарат агентства, 88 - региональных управлений.

Государственное агентство по туризму создано распоряжением президента Азербайджана от 20 апреля 2018 года.

Б.Рустамбеков