Алиев утвердил новую структуру и штат Госагентства по туризму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму (ГАТ)» и совершенствовании структуры ГАТ.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, при ГАТ созданы восемь региональных управлений: Региональное управление туризма Баку-Абшерон, Гянджинское региональное управление туризма, Шекинское региональное управление туризма, Лянкаранское региональное управление туризма, Губинское региональное управление туризма, Мингячевирское региональное управление туризма, Карабахское региональное управление туризма, Исмаиллинское региональное управление туризма.
Кроме этого, штат ГАТ утвержден на уровне 151 единицы, из которых 63 единицы – это Аппарат агентства, 88 - региональных управлений.
Государственное агентство по туризму создано распоряжением президента Азербайджана от 20 апреля 2018 года.
Б.Рустамбеков
GE Hitachi будет поставщиком реактора для малой АЭС в Эстонии
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту в 2022г вырос в 2,5 раза
В Турции в результате землетрясения погибла гражданка Азербайджана - МИД
В Азербайджане на 2024г отложено совместное финансирование при оказании ряда медицинских услуг
Въездной туризм в Россию сократился почти на 30% в 2022 году
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тыс
Сунак проведет переговоры с Зеленским в Лондоне
Китай не боится конкуренции, но не хочет, чтобы она определяла отношения с США - МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают