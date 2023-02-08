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Транспорт и связь 08.02.2023 14:57

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту в 2022г вырос в 2,5 раза

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 млн тонн в 2022 году, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"При этом экспорт казахстанских грузов увеличился в 6,5 раз в сравнении с 2021 годом и составил 891 тыс. тонн", - говорится в информации.

Кроме того, было перевезено 33,6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в контейнерах, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Уточняется, что 8 февраля в Алматы состоялось заседание общего собрания Международной ассоциации ТМТМ, где участники маршрута подвели итоги деятельности ассоциации за 2022 год. В ходе заседания были обсуждены вопросы повышения эффективности работы по привлечению грузов на ТМТМ и развитию контейнерных перевозок.

"Достигнуты договоренности по вопросам увеличения объемов перевозок грузов по маршруту на 2023 год, курсирования регулярного шаттл-поезда по твердому расписанию и создания единого транзитного продукта", - заверили в КТЖ.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как "Средний коридор" - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗЫ, ПЕРЕВОЗКИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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