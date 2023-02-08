Алиев посетил посольство Турции в Азербайджане, оставил запись в траурной книге в связи с многочисленными жертвами разрушительных землетрясений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил турецкое посольство в Баку и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных землетрясений на юге Турции.
Как сообщает сайт главы государства, президент оставил запись в траурной книге, затем побеседовал с послом Турции в Азербайджане Джахидом Бахчи.
По последним данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 8 574 человек, раненных - 49 тыс. 133. В результате землетрясения разрушено 6 444 здания.
Как сообщалось, в ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
Н.Аббасова
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