В Турции в результате землетрясения погибла гражданка Азербайджана - МИД

В результате землетрясения в Турции погибла одна гражданка Азербайджана, сообщили в среду в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«По состоянию на сегодняшний день получена информация о смерти одного гражданина Азербайджана – жительницы Баку Наили Буньятовой Айдын гызы, 1980 года рождения», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

В настоящее время принимаются необходимые меры для доставки тела погибшей в Азербайджан.

В МИД также сообщили о продолжении процесса эвакуации своих граждан. Согласно внешнеполитическому ведомству, во вторник 205 граждан Азербайджана вместе с близкими родственниками были отправлены наземным транспортом (автобусами) из 12 провинций Турции в Азербайджан через Грузию. «Сегодня (в среду – ИФ) планируется эвакуация большого числа граждан Азербайджана, и для этого принимаются соответствующие меры», - отметили в МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли более 8 тыс. человек.

Р.Керимов