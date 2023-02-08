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Социум 08.02.2023 15:20

В Турции в результате землетрясения погибла гражданка Азербайджана - МИД

В результате землетрясения в Турции погибла одна гражданка Азербайджана, сообщили в среду в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«По состоянию на сегодняшний день получена информация о смерти одного гражданина Азербайджана – жительницы Баку Наили Буньятовой Айдын гызы, 1980 года рождения», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

В настоящее время принимаются необходимые меры для доставки тела погибшей в Азербайджан.

В МИД также сообщили о продолжении процесса эвакуации своих граждан. Согласно внешнеполитическому ведомству, во вторник 205 граждан Азербайджана вместе с близкими родственниками были отправлены наземным транспортом (автобусами) из 12 провинций Турции в Азербайджан через Грузию. «Сегодня (в среду – ИФ) планируется эвакуация большого числа граждан Азербайджана, и для этого принимаются соответствующие меры», - отметили в МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли более 8 тыс. человек.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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