Баку и Будапешт готовят для подписания 2 документа – посол Азербайджана в Венгрии

В Будапеште 16-17 февраля пройдет очередное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), сообщил посол Азербайджана в Венгрии Таир Таги-заде.
«16-17 февраля в Будапеште состоится очередное заседание МПК, которое должно быть подкрепляющим и развивающим элементом вслед за президентским визитом (визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию 29-30 января 2023 года – ИФ)», - сказал Таги-заде в интервью youtube каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым».
Посол также отметил, что на март-апрель текущего года запланированы взаимные визиты официальных лиц двух стран.
Он добавил, что Баку и Будапешт в настоящее время готовят для подписания два документа.
Таги-заде отметил, что объем азербайджано-венгерского взаимного товарооборота по итогам 2022 года составил $47 млн.
Посол добавил, что венгерские компании заинтересованы в участии в проектах на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях - Карабахе и Восточном Зангезуре. «Я знаю, что очень много венгерских компаний в области строительства, управления водным хозяйством, развития инфраструктуры, строительства умных сел, транспортной области, фармацевтики проявляют большой интерес не только к установлению торговых отношений с Азербайджаном, но и к совместному производству, вложению», - подчеркнул Таги-заде.
Х.Насирзаде
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