Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Бизнес и законодательство 08.02.2023 17:15

Volkswagen не смог достичь цели по FCF в 2022г из-за логистических проблем

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) не сумел достичь цели по показателю свободного денежного потока (FCF) в 2022 году в результате логистических проблем, из-за которых он остался с нераспроданными запасами продукции.

Как говорится в сообщении компании, в минувшем году FCF составил 5 млрд евро. Целью было сохранить показатель на уровне 2021 года - 8,6 млрд евро.

"Отставание от цели обусловлено, преимущественно, нестабильностью поставок в течение всего 2022 года и сбоями в логистических цепочках, особенно в конце года. В результате оборотный капитал и, в особенности, запасы готовой продукции и сырья на конец года были существенно выше, чем ожидалось", - отмечают в VW.

В компании рассчитывают, что в течение 2023 года ситуация улучшится.

Согласно предварительным данным, выручка VW в 2022 году увеличилась на 11,5% и составила 279 млрд евро. Ранее компания прогнозировала рост этого показателя на 8-13%.

Операционная прибыль без учета разовых факторов в минувшем году, по предварительным оценкам, составила порядка 22,5 млрд евро.

Автопроизводитель планирует опубликовать отчет за прошедший год 14 марта.

Акции VW теряют в цене 0,7% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 36%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, ПОКАЗАТЕЛИ, ГОД


Похожие новости


Глава Volkswagen Герберт Дисс уходит в отставку, его сменит Оливер Блуме из Porsche VW столкнулся с трудностями в проекте собственных аккумуляторов для электрокаров Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля Volkswagen готов выплатить компенсации владельцам дизельных машин в ФРГ В Германии подан групповой иск к Volkswagen в связи с "дизельгейтом" VW прекратит производство легендарного "Жука" в 2019 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az