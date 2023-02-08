Zoom сократит 15% сотрудников

Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, намерена уволить около 1,3 тыс. сотрудников, что составляет 15% штата.
Главный исполнительный директор Zoom Эрик Юань написал в корпоративном блоге, что компании необходимо адаптироваться к "неопределенности в мировой экономике", а также "ее влиянию на наших клиентов" на фоне того, как мир продолжает приспосабливаться к жизни после пандемии COVID-19.
Zoom пережил резкий взлет популярности во время пандемии, когда люди были вынуждены работать из дома и использовать видеочаты для того, чтобы оставаться на связи с коллегами, друзьями и семьей, отмечает MarketWatch.
"Мы работали не покладая рук, делая Zoom лучше для наших клиентов и пользователей. Но мы также допускали ошибки, - сказал Юань. - Мы потратили не так много время, как следовало бы, на тщательный анализ нашей команды и оценки устойчивости нашего развития в направлении самых важных приоритетов".
Он заявил, что увольнения затронут сотрудников компании по всему миру. Им будет выплачена компенсация и предоставлена медицинская страховка.
Юань сказал, что планирует сократить собственную зарплату на 98%, а также отказаться от корпоративного бонуса за 2023 год.
"Как гендиректор и основатель Zoom я несу ответственность за прошлые ошибки и действия, которые мы предпринимаем сегодня, и я хочу продемонстрировать ответственность не только на словах, но и своими собственными действиями", - написал Юань в посте.
Котировки акций Zoom во вторник взлетели почти на 10%, но снижаются на 0,9% в ходе предварительной сессии в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 17,9% (до $22,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 14,1%.
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