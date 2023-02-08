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Бизнес и законодательство 08.02.2023 17:41

Vestas решила прекратить всю деятельность в РФ, "бросив" оставшиеся активы и зависшие деньги

Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas выбрал наиболее бескомпромиссный вариант ухода из России, которому большинство компаний пока предпочитают менее жесткие сценарии.

Vestas была технологическим партнером в сфере ВИЭ для российского "Фортума". Весной прошлого года, после начала украинского конфликта, компания приняла решение о прекращении работы в РФ. При этом уровень присутствия Vestas на российском рынке был достаточно высоким, у компании было здесь два производства. Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года, его, как сообщал Минпромторг, предполагалось законсервировать до конца прошлого года. Кроме того, в Дзержинске компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr.

Как сообщила Vestas в среду в своем годовом отчете, "обстановка в России и в отношении России" не оставила компании вариантов для продолжения "планомерного сворачивания деятельности". В результате 31 января компания полностью и безотлагательно остановила все корпоративные действия в стране, прекратив действие трудовых договоров с остававшимися сотрудниками и "оставив подвергнувшиеся ограничениям активы, включая денежные средства".

С этой даты Vestas деконсолидирует свои предприятия в РФ - "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" и "Вестас Рус" (обе структуры находятся в статусе ликвидации - ИФ).

Согласно отчету, Vestas признала расходы в размере 269 млн евро на фоне решения компании покинуть российский рынок и вынужденной приостановки украинских проектов.

В частности, речь идет о списаниях имущества компании, находящегося в России и Украине, в объеме 159 млн евро, а также о резервах в размере 87 млн евро, которые, согласно документу, могут понадобиться в связи с поданными против компании судебными исками.

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Тэги: РОССИЯ, ВИЭ, VESTAS

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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