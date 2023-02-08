Оганяна лишили депутатского иммунитета

Парламент Армении на заседании в среду удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела и лишении депутатской неприкосновенности главы крупнейшей оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за удовлетворение ходатайства генпрокурора проголосовали 68 депутатов.

Оппозиционные фракции "Армения" (сформирован вокруг бывшего президента Роберта Кочаряна, 29 депутатов) и "Честь имею" (сформирован вокруг экс-президента Сержа Саргсяна, 6 депутатов) в заседаниях парламента и голосовании не участвовали. Ходатайство генпрокурора было заслушано лишь представителями правящей фракции "Гражданский договор" (71 депутат).

Оганян обвиняется в незаконной продаже земель воинских частей.

Представляя ходатайство, генеральный прокурор Анна Вардапетян заявила, что в 2005 и 2009 годах по приказу Оганяна ряд участков недействующих воинских частей в Араратской области и Ереване с недвижимым имуществом были незаконно отчуждены по заниженной цене, в дальнейшем земельные участки были перепроданы или заложены в банках, а сумма присвоена.

Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан экс-командующему 3-им армейским корпусом, сыну бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - Григорию Хачатурову.

По словам генпрокурора, государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов ($14,9 млн).

Вардапетян также отметила, что реального уголовного наказания Оганян не получит в связи с истечением срока давности преступления. "Но цель не только в наказании, а в возвращении госимущества", - сказала генпрокурор.

Она также сообщила, что по данному делу допрошен бывший президент Армении Серж Саргсян и ряд других лиц.

Оганян в 2008-2016гг возглавлял министерство обороны Армении.