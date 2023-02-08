Нефтегазовые компании активно подают заявки на участки углеводородов в территориальных морях - Минприроды

Российские нефтегазовые компании в период "зимнего окна" (с 1 декабря по 31 января) подали заявки на семь участков углеводородов в территориальных морях России, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.
Так, "Ямальская шельфовая компания" ("Ямалшельф", входит в периметр Фонда "Энергия" Игоря Юсуфова) претендует на Карский и Восточно-Тасийский участки в Карском море, "Промгазресурс" - на участки Енисейско-Карский 1-2 в Енисейском заливе Карского моря, "Каспийская газовая компания" (обе компании входят в периметр "ЦГК Холдинга" Дмитрия Камышева и Татьяны Морозовой) - на участки Махачкала-море и Дагестанские Огни-море на Каспии, "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" - на участок Надежда в Балтийском море.
"В настоящее время ведется работа по проверке координат участков недр и отстраиванию границ участков недр по указанным заявкам. После завершения этой работы можно будет определить соседние участки недр", - отметили в министерстве.
Как сообщалось, "заявительный" принцип был распространен на участки углеводородов федерального значения во внутренних морях в конце 2020 года. Компании могут получить такие участки для поиска и оценки месторождений углеводородного сырья бесплатно, для этого необходимо подать заявление с приложением необходимых документов и сведений (в частности, документы о самом заявителе, карту-схеме участка недр с указанием его границ, сведения о местоположении участка, предложения о проведении геологоразведки и прочее). Роснедра рассматривают заявки и выносят по ним решение в течение 30 рабочих дней.
В дальнейшем, в случае открытия месторождения на полученном по "заявительному" принципу участке недропользователь сможет получить лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых без проведения аукционов на право пользования недрами.
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