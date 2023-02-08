Иностранный турпоток в Индию после пандемии коронавируса вырос в четыре раза

Индию в 2022 году посетили 6,9 млн иностранных туристов, это в четыре раза больше, чем за последние два года пандемии коронавируса, сообщает газета Hindustan Times.
"Министр туризма и культуры Союза Гангапурам Кишан Редди заявил, что в 2022 году Индию посетили почти 6,9 млн иностранных туристов. После двух лет падения турпотока из-за пандемии коронавируса число прибытий выросло в четыре раза. По его словам, увеличение турпотока означает, что отрасль продвигается в правильном направлении для достижения устойчивого туризма", - пишет издание.
По словам Редди, его ведомство в этом году сделает акцент на въездной туризм и запустит промо-акцию "Посетите Индию-2023". "У нас есть 40 объектов, входящих в список наследия ЮНЕСКО, и мы ежегодно отмечаем более 1000 фестивалей", - уточнил министр.
Он также отметил, что за последние восемь лет в стране была построена обширная туристическая инфраструктура, и теперь власти хотят переосмыслить подход к туризму в Индии.
"Для обеспечения цифровизации туристического сектора разрабатывается "Национальная миссия по туризму". На первом этапе министерство создало национальную интегрированную базу данных индустрии гостеприимства, которая должна упросить работу бизнеса", - пишет газета.
Также власти Индии планируют развивать приключенческий туризм, экотуризм и другие направления.
По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2022 году Индию посетили 35,5 тыс. россиян, большая часть из них приехала в октябре-декабре.
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