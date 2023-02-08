Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

08.02.2023 17:01

Расследование по делу о крушении MH17 будет приостановлено - нидерландская прокуратура

Совместная следственная группа (JIT, ССГ) на данном этапе не видит дополнительных возможностей для расследования крушения MH17, в связи с этим расследование будет приостановлено, сообщается на сайте прокуратуры Нидерландов в среду.

"После работы на протяжении более восьми с половиной лет JIT не видит дополнительных возможностей для расследования. Поэтому расследование будет приостановлено", - говорится в докладе группы, опубликованном на сайте прокуратуры.

Отмечается, что, несмотря на это решение, JIT не закрывает дело: работа может возобновиться, если поступит новая информация.

Окружной суд Гааги 17 ноября заочно признал виновными по делу о крушении самолета Boeing-777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Четвёртый обвиняемый - гражданин России Олег Пулатов - объявлен невиновным, несмотря на то, что прокуратура требовала наказания и для него. По приговору, Гиркин, Дубинский и Харченко также должны выплатить не менее 16 млн евро в качестве компенсации.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование причин катастрофы проводила совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук". Позднее была объявлена принадлежность этого "Бука": по данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам Донбасса.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и украинец Харченко.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, MH17, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВКА


Похожие новости


Нидерланды могут инициировать разбирательство в международном суде по делу о крушении рейса MH17 - глава МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az