Грузоотправители нефти, транспортируемой по БТД, осведомлены о форс-мажорных обстоятельствах с отгрузкой в Джейхане - BP

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) продолжается, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

«Да, нефть экспортируется (по БТД – ИФ) и загружается на терминале в Джейхане. Однако, эта нефть не может загружаться в танкера», - сообщила Баятлы.

Пресс-секретарь также сообщила, что грузоотправители нефти, транспортируемой по БТД, осведомлены о форс-мажорных обстоятельствах с отгрузкой в Джейхане.

«Уведомление о форс-мажорных обстоятельствах было направлено 7 февраля грузоотправителям нефти БТД в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан», - сказала Баятлы.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сокращение объемов экспорта нефти по трубопроводу БТД из-за последующей нехватки резервуаров на терминале Джейхан, представитель BP-Azerbaijan отметила, что «на данный момент проводится оценка».

Как сообщалось, работа турецкого нефтяного терминала Джейхан была приостановлена после землетрясения в Турции, унесшего по последним данным жизни уже более 8,5 тысяч человек.

По нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти ряда других стран региона Каспийского моря.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Акционерами BTC Co. являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

Н.Аббасова