Казахстан выделит $1 млн пострадавшей от землетрясения Турции

Правительство Казахстана в среду приняло постановление о выделении $1 млн на гуманитарную помощь Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, сообщила пресс-служба казахстанского премьера.

Ранее в среду соответствующее поручение правительству дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали более 8,5 тыс. человек, в Сирии погибли свыше 2,6 тыс.