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Регион 08.02.2023 17:51

Казахстан выделит $1 млн пострадавшей от землетрясения Турции

Правительство Казахстана в среду приняло постановление о выделении $1 млн на гуманитарную помощь Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, сообщила пресс-служба казахстанского премьера.

Ранее в среду соответствующее поручение правительству дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали более 8,5 тыс. человек, в Сирии погибли свыше 2,6 тыс.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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