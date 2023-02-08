Казахстан выделит $1 млн пострадавшей от землетрясения Турции

Правительство Казахстана в среду приняло постановление о выделении $1 млн на гуманитарную помощь Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, сообщила пресс-служба казахстанского премьера.
Ранее в среду соответствующее поручение правительству дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали более 8,5 тыс. человек, в Сирии погибли свыше 2,6 тыс.
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