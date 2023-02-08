Криптобиржа Binance приостанавливает ввод и вывод денежных средств в долларах

Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance вводит запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов, говорится в сообщении компании, при этом причины решения не уточняются.
"Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах по состоянию на 8 февраля", - сказал представитель Binance, слова которого приводит CNBC.
При этом он добавил, что компания работает над тем, чтобы как можно скорее возобновить эти операции.
В сообщении Binance US, американском бизнесе компании, которое регулируется подразделением Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), опубликованном в Twitter, говорится, что решение о приостановке операций ее не затронуло. Таким образом, оно касается только пользователей за пределами США, которые переводят доллары на банковские счета или выводят их оттуда.
Объявление Binance спровоцировало резкий рост оттока денежных средств с криптовалютных кошельков биржи, согласно данным Arkham Intelligence.
Чистый отток денежных средств с площадки превысил $172 млн за день, следует из данных DefiLlama. Для сравнения: объем криптовалютных активов компании составляет $42,2 млрд, поэтому отток является незначительным, отмечает Arkham.
Расследование по делу о крушении MH17 будет приостановлено - нидерландская прокуратура
Баку и Будапешт готовят для подписания 2 документа – посол Азербайджана в Венгрии
Алиев утвердил новую структуру и штат Госагентства по туризму
Иностранный турпоток в Индию после пандемии коронавируса вырос в четыре раза
Акции «Манчестер Юнайтед» взлетели на 13% на слухах об интересе катарских инвесторов
Азербайджан готов принять на лечение пострадавших во время землетрясения в Турции - Алиев
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
ЕС подтвердил курс на европейскую интеграцию Молдовы
В Латвии ликвидирован пожар на заводе по производству дронов
Казахстан выделит $1 млн пострадавшей от землетрясения Турции
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Поддержка Турции от AccessBank
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают