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Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

ТЭК 08.02.2023 20:09

Цены на нефть замедлили рост на данных об увеличении запасов в США

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем после публикации статданных, указавших на более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:32 по бакинскому времени в среду составляет $83,81 за баррель, что на $0,12 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,42 за баррель, что на $0,28 (0,36%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 455,11 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 5,01 млн баррелей и составили 239,61 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,93 млн баррелей, до 120,52 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Поддержку нефтяным ценам оказывают надежды на восстановление спроса в Китае и опасения перебоев поставок из-за землетрясения в Турции.

Кроме того, рынок продолжает оценивать слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось, что в свою очередь приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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