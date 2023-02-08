Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Здравоохранение 08.02.2023 20:29

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 47,6%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 31 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 137, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 21 случай. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 47,6%.

За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 97 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 884 человека (+36 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 156 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 830 тестов на коронавирус против 2 тыс. 185 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 500 тыс. 674 теста на COVID-19.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане выявлено 18 новых случаев COVID-19 В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19 В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19 В Азербайджане незначительный суточный прирост COVID-19 В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,8% В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az