В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 47,6%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 31 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 137, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрирован 21 случай. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 47,6%.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 97 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 884 человека (+36 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 156 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 830 тестов на коронавирус против 2 тыс. 185 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 500 тыс. 674 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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