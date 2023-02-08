В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 47,6%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 31 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 137, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 21 случай. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 47,6%.

За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 97 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 884 человека (+36 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 156 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 830 тестов на коронавирус против 2 тыс. 185 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 500 тыс. 674 теста на COVID-19.

Р.Керимов