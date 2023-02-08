Глава TotalЕnergies: СПГ нужен, но затраты на его производство растут, нужно оценить проект в Мозамбике

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) будет развиваться, но затраты на его производство растут, в частности, нужно убедиться, что из-за роста затрат проект в Мозамбике останется эффективным, заявил глава французской TotalЕnergies Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции.

Он отметил, что на прошлой неделе съездил в Мозамбик, где компания планировала реализовать СПГ-проект, но покинула площадку из-за вооруженного конфликта, и убедился, что сейчас с точки зрения безопасности все хорошо, жизнь возвращается к нормальной.

В то же время Пуяннэ намерен убедиться в соблюдении прав человека в рамках проекта и заказал соответствующий отчет.

"И третий шаг - нужно снова вступить в переговоры с исполнителями проекта. Одно из ключевых условий для возобновления проекта - нам нужно сохранить затраты на том же уровне, что и раньше - если мы увидим, что затраты будут расти, мы продолжим ждать, и подрядчики тоже будут ждать", - сказал он.

"Я считаю, что ситуация положительная, но займет время", - добавил Пуяннэ, заметив, что этот проект не конкурирует с проектом в США за инвестиции - у TotalEnergies хватит средств, чтобы профинансировать оба.

В целом, подчеркнул он, затраты растут и на других СПГ-проектах. "Хорошо гнаться за объемом (производства СПГ - ИФ), но, если разрушена стоимость (проекта - ИФ) из-за слишком высоких затрат, мы знаем, чем это заканчивается. Мы очень уверены в СПГ-рынке, но нужно, чтобы проект был эффективным", - заявил Пуяннэ.

Пуяннэ в ноябре 2022 года в ходе парламентских слушаний в Париже говорил, что компания сможет возобновить строительство СПГ-завода в Мозамбике после восстановления спокойствия в регионе. По его словам, служба безопасности компании должна дать ему "зеленый свет", чтобы посетить регион, и компания может рассмотреть возможность возвращения в проект в первом полугодии 2023 года.

В начале 2021 года в Мозамбике начались военные действия. В апреле 2021 года TotalEnergies эвакуировала весь персонал с СПГ-проекта и объявила форс-мажор.

TotalEnergies является оператором проекта Area 1 Mozambique LNG стоимостью $20 млрд мощностью 13,1 млн т в год (двумя линиями). СПГ уже законтрактован по долгосрочным контрактам в объеме 11,1 млн тонн в год с покупателями в Европе и Азии в основном с нефтяной привязкой в цене. Часть добываемого газа также должна пойти на внутренний рынок страны.

Ранее Мозамбик был готов взлететь на верхние строчки "хит-парада" мировых производителей СПГ уже к середине десятилетия, первый газ ожидался в 2024 году. При этом более 85% СПГ с проекта Total в Мозамбике продано по долгосрочным контрактам, а среди основных клиентов компании как конечные пользователи, так и участники портфеля.