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Дальнее зарубежье 08.02.2023 21:50

Лондон изучает возможность передать Украине британские истребители

В Лондоне рассматривают вариант с поставками британских истребителей Украине, сообщает в среду The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя правительства Великобритании.

"Премьер Соединенного Королевства Риши Сунак поручил министру обороны выяснить, может ли Британия поставить истребители, заявил представитель правительства", - отмечает газета.

При этом источник издания подчеркнул, что власти еще не приняли решение в отношении возможных поставок истребителей, и что первым делом необходимо обучить украинских летчиков их использованию. Он уточнил, что процесс обучения начнется весной и займет время.

The Wall Street Journal напоминает, что такие заявления прозвучали на фоне визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в среду на Даунинг-стрит сообщили, что Великобритания будет готова, если это потребуется Киеву, начать подготовку украинских военных летчиков.

В заявлении канцелярии британского премьера также говорилось, что Сунак в ходе переговоров с Зеленским "предложит немедленно начать программу по подготовке морских пехотинцев".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛЬ


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