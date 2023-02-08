Цена нефти может вернуться к $100 за баррель, считает глава TotalEnergies

Стоимость нефти может вернуться к уровню в $100 за баррель, поскольку прогнозируется рост спроса до рекордного уровня, приводит агентство Bloomberg слова главы TotalEnergies Патрика Пуяннэ.

"Я бы не удивился, увидев возвращение цены нефти на уровень $100 за баррель", - сказал он в ходе телеконференции.

Он также отметил низкий уровень коммерческих запасов, особенно нефтепродуктов.