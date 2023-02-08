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Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

ТЭК 08.02.2023 22:00

Цена нефти может вернуться к $100 за баррель, считает глава TotalEnergies

Стоимость нефти может вернуться к уровню в $100 за баррель, поскольку прогнозируется рост спроса до рекордного уровня, приводит агентство Bloomberg слова главы TotalEnergies Патрика Пуяннэ.

"Я бы не удивился, увидев возвращение цены нефти на уровень $100 за баррель", - сказал он в ходе телеконференции.

Он также отметил низкий уровень коммерческих запасов, особенно нефтепродуктов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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