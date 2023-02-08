Цена нефти может вернуться к $100 за баррель, считает глава TotalEnergies

Стоимость нефти может вернуться к уровню в $100 за баррель, поскольку прогнозируется рост спроса до рекордного уровня, приводит агентство Bloomberg слова главы TotalEnergies Патрика Пуяннэ.
"Я бы не удивился, увидев возвращение цены нефти на уровень $100 за баррель", - сказал он в ходе телеконференции.
Он также отметил низкий уровень коммерческих запасов, особенно нефтепродуктов.
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