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Дальнее зарубежье 08.02.2023 22:15

В ООН выразили обеспокоенность в связи с поставками тяжелого вооружения в Украину

В ООН обеспокоены в связи с поставками тяжелого вооружения в Украину, опасаются, что это приведет к эскалации.

"Тяжелое вооружение в ситуации вооруженного конфликта вызывает озабоченность, поскольку может привести к эскалации конфликта", - заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

Кроме того, она призвала к мирному урегулирования конфликта в Украине.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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