В ООН выразили обеспокоенность в связи с поставками тяжелого вооружения в Украину

В ООН обеспокоены в связи с поставками тяжелого вооружения в Украину, опасаются, что это приведет к эскалации.

"Тяжелое вооружение в ситуации вооруженного конфликта вызывает озабоченность, поскольку может привести к эскалации конфликта", - заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

Кроме того, она призвала к мирному урегулирования конфликта в Украине.