Грузооборот транспорта в РФ снизился в декабре на 4,6%, за 2022 год - на 2,6%

Грузооборот транспорта в РФ снизился в декабре 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. на 4,6%, до 470,4 млрд тонно-километров, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта в декабре составил 223,1 млрд т-км (+0,6% к декабрю 2021 г.), автомобильного - 25,7 млрд т-км (+1,9%), морского - 4,1 млрд т-км (+6%), внутреннего водного - 1,6 млрд т-км (-28,3%), воздушного (транспортная авиация) - 0,2 млрд т-км (падение в 4,7 раза), трубопроводного - 215,7 млрд т-км (-9,7%).

В 2022 г. грузооборот транспорта составил 5 трлн 555 млрд т-км, что на 2,6% ниже показателя 2021 г., в том числе железнодорожного - 2 трлн 637,3 млрд т-км (-0,1% к 2021 г.), автомобильного - 290,6 млрд т-км (+1,8%), морского - 44,7 млрд т-км (+1,8%), внутреннего водного - 64,9 млрд т-км (-8,1%), воздушного - 2,8 млрд т-км (падение в 3,3 раза), трубопроводного - 2 трлн 514,8 млрд т-км (-5,2%).