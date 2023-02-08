Россия закрыла въезд губернаторам 33 штатов США

МИД РФ в среду объявил о решении российских властей закрыть въезд на территорию России 77 гражданам США, значительную часть из которых составляют губернаторы и секретари американских штатов.
"В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев", - говорится в заявлении МИД РФ.
В нем отмечается, что исходя из принципа взаимности, в "стоп-лист" в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Киеву.
"Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что "любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США".
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