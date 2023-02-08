Запад может поставить Украине первый батальон Leopard 2 до апреля или мая - глава Минобороны ФРГ

Страны Запада могут передать Украине первый батальон танков Leopard 2 в составе примерно 31 единицы до апреля или мая этого года, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы могли бы предоставить минимум один батальон в течение первых четырех месяцев этого года, может быть, трех. И нам нужно как можно быстрее приступить к этому", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в среду во время визита в Варшаву.

Накануне Писториус побывал в Киеве с визитом, который ранее не анонсировали.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дают союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Накануне стало известно, что власти Германии дали согласие на передачу Украине 178 более старых танков Leopard 1. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что эти танки будут поставлять Германия, Дания и Нидерланды.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.