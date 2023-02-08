Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Дальнее зарубежье 08.02.2023 21:26

Запад может поставить Украине первый батальон Leopard 2 до апреля или мая - глава Минобороны ФРГ

Страны Запада могут передать Украине первый батальон танков Leopard 2 в составе примерно 31 единицы до апреля или мая этого года, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы могли бы предоставить минимум один батальон в течение первых четырех месяцев этого года, может быть, трех. И нам нужно как можно быстрее приступить к этому", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в среду во время визита в Варшаву.

Накануне Писториус побывал в Киеве с визитом, который ранее не анонсировали.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дают союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Накануне стало известно, что власти Германии дали согласие на передачу Украине 178 более старых танков Leopard 1. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что эти танки будут поставлять Германия, Дания и Нидерланды.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ТАНК


Похожие новости


Власти ФРГ одобрили поставки Украине 178 танков Leopard 1 Шольц заявил, что поставка танков Украине не вызовет эскалацию Берлин и Стокгольм ведут переговоры о поставках Швецией ракет для немецких установок ПВО на Украине - СМИ Берлин одобрил передачу Украине танков Leopard 1 Берлин планирует поставить Украине десятки танков Leopard 1 со складов немецкой промышленности Шольц и все правительство Германии против втягивания НАТО в конфликт на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az