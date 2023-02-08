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Бизнес и законодательство 08.02.2023 23:45

Гендиректором Bayer с 1 июня станет экс-топ менеджер Roche Билл Андерсон

Гендиректором германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG с 1 июня 2023 года станет Билл Андерсон.

Как говорится в пресс-релизе Bayer, он войдет в состав правления компании с 1 апреля.

Нынешний CEO Bayer Вернер Бауманн, проработавший в компании 35 лет, передаст полномочия Андерсону и покинет свой пост в конце мая - почти на год раньше завершения срока нынешнего контракта.

В компании отмечают, что кандидатура 56-летнего Андерсона была утверждена членами наблюдательного совета единогласно после тщательного отбора, который начался в середине 2022 года.

Андерсон, являющийся по образованию инженером-химиком, работал на различных руководящих постах в биотехнологических компаниях в течение 25 лет. В последнее время он занимал должность CEO фармацевтического бизнеса швейцарской Roche. Андерсон покинул этот пост в январе после 17 лет работы в компании.

Акции Bayer подорожали на 6% в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 17%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BAYER

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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