Европейские индексы преимущественно выросли на корпоративных новостях

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно укрепились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и квартальные отчетности крупных европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов повысился на 0,28% и составил 459,46 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,26%, германский DAX - на 0,6%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,15% и 0,6% соответственно. Тем временем французский САС 40 опустился на 0,18%.

Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне накануне вновь сказал, что дезинфляционный процесс в экономике начался. Он также отметил неожиданную устойчивость американского рынка труда, что может послужить основанием для дальнейших повышений ставки Федрезерва.

"Мы полагаем, что нам потребуются новые повышения ставки, - сказал Пауэлл. - Мы также считаем, что нам нужно будет удерживать денежно-кредитную политику на ограничительном уровне в течение некоторого времени".

В целом слова Пауэлла повторяли его выступление по итогам прошедшего на прошлой неделе заседания американского центробанка, что было воспринято инвесторами как положительный сигнал.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в среду в интервью газете The Wall Street Journal также сказал, что ФРС, вероятно, потребуется удерживать процентные ставки на ограничительном уровне в течение нескольких лет. При этом он считает целесообразным замедлить темпы подъема ставок до 25 базисных пунктов (б.п.) после серии повышений на 50 б.п. в течении большей части прошлого года.

Тем временем в среду стало известно, что розничные продажи в Италии в декабре сократились на 0,2% относительно ноября, тогда как аналитики ожидали падения на 0,8%. В годовом выражении продажи выросли на 3,4% после подъема на 4,4% месяцем ранее.

Объем промышленного производства в Швеции в декабре рухнул на 2,5% относительно того же месяца предыдущего года, рекордными темпами с сентября 2020 года. Между тем потребительские расходы в стране в позапрошлом месяце опустились на 0,8%, максимально за полгода.

Акции норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA подорожали на 6,9%. Компания приняла решение повысить дивиденды и увеличить программу выкупа акций на фоне роста чистой прибыли в 2,3 раза и повышения выручки на 5% в октябре-декабре 2022 года.

Цена бумаг TotalEnergies снизилась на 1,9%. Французская нефтегазовая компания в четвертом квартале сократила чистую прибыль из-за списаний на сумму $4,1 млрд, связанных с долей компании в "НОВАТЭКе".

Капитализация A.P. Moeller-Maersk AS уменьшилась на 0,9%. Датская транспортно-логистическая компания в прошлом квартале сократила чистую прибыль на 18,8%, выручку - на 3,7%.

Рыночная стоимость Societe Generale SA опустилась на 5%, несмотря на то, что французский банк в четвертом квартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов.

Котировки Pandora A/S поднялись на 10,6%. Датская ювелирная компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2022 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Лидерами роста в Stoxx Europe 600 стали бумаги нидерландского банка ABN AMRO Bank N.V., которые подорожали на 11,4%.