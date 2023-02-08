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Дальнее зарубежье 08.02.2023 22:20

Европейские лидеры обменяются мнениями о просьбе Киева поставить ему истребители

На саммите ЕС в Брюсселе в четверг ожидается обсуждение просьбы Украины о поставках ей истребителей в рамках военной помощи, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Да, вероятно, будут дебаты, обсуждение. Главы государств и правительств уже изложили свои позиции. И те, кто проявляет наибольшую осторожность, несомненно, смогут поговорить об этом с коллегами. Да, конечно, это часть дискуссии", - подтвердил функционер ЕС, отвечая в среду на соответствующий вопрос.

По его словам, обсуждение пройдет "за закрытыми дверями".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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