Британские танки Challenger 2 появятся в Украине в марте, передача истребителей «возможна» – Сунак

Британские танки Challenger 2 будут развернуты на поле боя в Украине уже в марте текущего года, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как сообщает Sky News, соответствующее заявление Сунак сделал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.

При этом, отвечая на вопрос о том, может ли Киев получить от Лондона боевые самолеты, глава британского правительства заявил, что "все возможно, если речь идет о помощи украинским военным".