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Дальнее зарубежье 08.02.2023 22:36

Британские танки Challenger 2 появятся в Украине в марте, передача истребителей «возможна» – Сунак

Британские танки Challenger 2 будут развернуты на поле боя в Украине уже в марте текущего года, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как сообщает Sky News, соответствующее заявление Сунак сделал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.

При этом, отвечая на вопрос о том, может ли Киев получить от Лондона боевые самолеты, глава британского правительства заявил, что "все возможно, если речь идет о помощи украинским военным".

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Тэги: СУНАК, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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