В Белом доме и ЦРУ называют вымыслом информацию СМИ о причастности США к инцидентам на «Северных потоках»

Представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство США якобы распорядилось совершить взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в прошлом году.

"Это ложная информация и абсолютная выдумка", - заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

В свою очередь сотрудница ЦРУ Тэмми Торп также заявила, что "эти утверждения целиком и полностью ложные".

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершили по распоряжению президента США Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.