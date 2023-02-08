Парламент Швеции одобрил военную помощь Украине на более $400 млн

Шведский Риксдаг в среду поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, которые предусматривают выделение Украине военной помощи на сумму SEK4,3 млрд ($406,7 млн), сообщает в среду "Европейская правда".

Швеция передаст Украине военное оборудование, без которого шведские Вооруженные силы смогут обойтись в течение определенного периода. Речь идет о противотанковом оружии, оборудовании для разминирования, легком противотанковом оружии Robot 57 и шведских боевых машинах пехоты CV 90.

Законодательные изменения в бюджет вступят в силу 13 февраля.

Общий объем помощи Украине со стороны Швеции с февраля 2022 года без учета последнего пакета уже превысил 900 млн евро, из них более 570 млн евро - военная поддержка.