Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Дальнее зарубежье 08.02.2023 23:37

В Лондоне заявили о готовности провести в июне Конференцию по восстановлению Украины

Лондон и Киев намерены выступить организаторами Конференции по восстановлению Украины, проведение которой намечено на июнь, говорится в совместной британско-украинской декларации, опубликованной в среду.

"Мы выступим со-организаторами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня. Великобритания продолжит обеспечивать Украине доступ к британскому частному финансированию, страхованию, техническому экспертному потенциалу", - подчеркивается в документе, принятом по итогам переговоров британского премьера Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом британская сторона напомнила, что за прошедшие 12 месяцев "военная, гуманитарная и экономическая помощь Украине со стороны Великобритании составила почти 4 млрд фунтов стерлингов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


Великобритания отправит Украине вертолеты Apache с ракетами Hellfire Лондон планирует поставить танки Украине в ближайшие недели Лондон может отправить Киеву танки Challenger 2 Украина и РФ ведут бои за контроль над трассой Р66 на Кременную – разведка Великобритании Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании Британский премьер пообещал в ближайшие недели поставить Украине ракеты ПВО малой дальности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az