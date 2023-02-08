В Лондоне заявили о готовности провести в июне Конференцию по восстановлению Украины

Лондон и Киев намерены выступить организаторами Конференции по восстановлению Украины, проведение которой намечено на июнь, говорится в совместной британско-украинской декларации, опубликованной в среду.

"Мы выступим со-организаторами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня. Великобритания продолжит обеспечивать Украине доступ к британскому частному финансированию, страхованию, техническому экспертному потенциалу", - подчеркивается в документе, принятом по итогам переговоров британского премьера Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом британская сторона напомнила, что за прошедшие 12 месяцев "военная, гуманитарная и экономическая помощь Украине со стороны Великобритании составила почти 4 млрд фунтов стерлингов".