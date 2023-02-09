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Дальнее зарубежье 09.02.2023 09:48

Макрон и Шольц заверили Зеленского, что будут продолжать военную помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, встречая в ночь на четверг в Елисейском дворце в Париже президента Украины Владимира Зеленского, заявили, что их военная помощь Киеву будет продолжаться.

Макрон сказал, что с Шольцем они хотят вместе выразить "солидарность и поддержку Украине и засвидетельствовать объединяющее их с этой страной доверие".

Он добавил, что "нужно, чтобы мы продолжали, адаптировали, приспосабливали необходимую военную поддержку".

"При том, что мы приступили в последние недели к новым поставкам оборонного оснащения, мы продолжим усилия, и мы вместе обсудим сегодня вечером оперативные потребности Украины. Мы всегда будем действовать при полной координации с нашими партнерами и союзниками", - пообещал французский президент.

Шольц напомнил о военной поддержке Украины Германией и ее партнерами. Он отметил тяжелую артиллерию, ПВО и недавнее решение о поставках танков. "И мы будем так же поступать в будущем столь долго, сколько это будет необходимо", - заявил германский канцлер.

Выступления в Елисейском дворце транслировали французские СМИ.

В четверг Зеленского ожидают в Брюсселе, где откроется саммит ЕС, первым пунктом которого названа ситуация на Украине. В Европейском совете уклонились от официального подтверждения этого визита, но его вечером в среду объявил сам Зеленский. Среди прочих аспектов будет обсуждаться военная помощь Киеву. В том числе, как сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, главы государств и правительств стран Евросоюза обменяются мнениями о запросе Зеленского на поставки украинским ВВС западных истребителей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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