Палата представителей одобрила отмену обязательной вакцинации от COVID-19 приезжающих в США

Законопроект, отменяющий требование об обязательной вакцинации от COVID-19 въезжающих в страну иностранцев, был принят палатой представителей США в среду.
Согласно результатам голосования, в поддержку законопроекта высказались 227 конгрессменов, 201 проголосовали "против". "За" голосовали все республиканцы и семь демократов.
Теперь законопроект должен поступить на рассмотрение сената.
В соответствии с требованием, введенным Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), все взрослые туристы, которые не являются гражданами или постоянными жителями США, обязаны предъявить доказательства вакцинации против COVID-19 перед посадкой на рейс в страну.
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