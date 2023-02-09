Байден заявил, что пока не принял «твердого решения» переизбираться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, но окончательного решения еще не принял.

"У меня есть такое намерение (выдвигаться на второй срок - ИФ), но я еще не принял твердого решения", - сказал Байден в интервью телеканалу PBS.

При этом он отметил, что возраст и состояние здоровья не являются для него помехой.

"Посмотрите на меня. Это все, что я могу сказать", - добавил он.

Президент США добавил, что "был бы полностью честен с американским народом, если бы я думал, что есть какие-либо проблемы со здоровьем, (...) которые помешали бы мне выполнять эту работу".

Байден после избрания президентом в 2020 году, неоднократно говорил, что, вероятно, будет добиваться переизбрания. Однако каждый раз он давал понять, что окончательное решение еще не принял.

При этом, как показывают данные опросов общественного мнения, многие избиратели скептически относятся к поддержке как Байдена, так и экс-президента Дональда Трампа в 2024 году. К тому времени первому из них исполнится 81 год, а второму - 78 лет.