Байден считает, что общественность не заинтересует расследование в отношении его семьи

Расследование комитета по надзору палаты представителей США, в отношении деловой активности семьи Байденов, которого добиваются республиканцы, не заинтересует общественность, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу PBS.
"Общественность не обратит на это внимания", - сообщил Байден.
"Они хотят, чтобы эти ребята что-то сделали. Единственное, что они могут сделать, так это выдумать что-то о моей семье, но такое не зайдет очень далеко", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что председатель комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер потребовал от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о выявленных банками США подозрительных деловых операциях семьи американского президента Джо Байдена и приближенных к ней лиц.
Речь идет о подозрительных деловых сделках членов семьи Байдена, включая его сына, Хантера Байдена.
Комитет палаты представителей по надзору ранее сообщил, что планирует расследовать подозрительную деловую активность семьи Байденов и ее приближенных вскоре после обнаружения в аналитическом центре имени Байдена документов, относящихся к периоду его вице-президентства. Часть этих документов имела гриф "совершенно секретно".
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