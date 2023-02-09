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Регион 09.02.2023 06:05

Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тыс. человек, ранено почти 63 тыс., сообщило агентство "Анадолу" в четверг.

"Всего 12 391 человек погиб и 62 914 получили ранения", - приводит агентство данные турецкого Управление по предотвращению и ликвидации ЧС.

Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 8 тыс. 574 погибших и 49 тыс. 133 пострадавших. По его словам, разрушено 6 тыс. 444 здания.

Землетрясение магнитудой 7.7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия афтершоков в том числе один магнитудой 7,6. Оно привело к серьезным разрушениям и жертвам в соседней Сирии.

CNN заявляет о 2 тыс. 992 погибших в результате землетрясения в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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