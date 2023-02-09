Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тыс. человек, ранено почти 63 тыс., сообщило агентство "Анадолу" в четверг.
"Всего 12 391 человек погиб и 62 914 получили ранения", - приводит агентство данные турецкого Управление по предотвращению и ликвидации ЧС.
Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 8 тыс. 574 погибших и 49 тыс. 133 пострадавших. По его словам, разрушено 6 тыс. 444 здания.
Землетрясение магнитудой 7.7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия афтершоков в том числе один магнитудой 7,6. Оно привело к серьезным разрушениям и жертвам в соседней Сирии.
CNN заявляет о 2 тыс. 992 погибших в результате землетрясения в Сирии.
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