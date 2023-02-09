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Происшествия 09.02.2023 06:45

При взрыве бытового газа в жилом доме в Новосибирске обрушилось два подъезда - СКР

Два подъезда, по данным СКР, обрушилось в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Новосибирске.

Изначально губернатор региона Андрей Травников и МЧС сообщали об обрушении одного подъезда.

"Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - отмечает СКР по региону.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. После этого начался пожар, обрушился подъезд. По официальным данным, два человека погибли, шестеро пострадали. Экстренные службы сообщали о десяти пострадавших.

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Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ДОМ, ПОДЪЕЗДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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